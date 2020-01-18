«ساني» يقترب من العودة لمانشستر سيتي بعد غياب طويل

ماجد محمد(صدى):

كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا ، عن عودة النجم الألماني ” ليروي ساني ” للتدريبات بشكل كامل بحلول الأسبوع المقبل ، بعد غيابه الفترة الماضية بسبب إصابته الخطييرة .

وقال جوارديولا ، أن “ساني ” يقترب من العودة عقب إصابة في الركبة ، وأنه يحرز تقدم بشكل طيب بعدما خضع للعلاج والتأهيل .

كما أكد أن المدافع الفرنسي إيمريك لابورت ، هو الآخر يقترب من العودة عقب إصابتة في الركبة .

وكان “ساني ” ‭‭24‬‬ عاماً”، قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى خلال الفوز على ليفربول في مباراة درع المجتمع في أغسطس الماضي وخضع لجراحة.