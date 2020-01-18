بالصور.. سخرية عارمة من لوكاكو بسبب سريره الغريب

طلال الغامدي(صدى):

نشر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب انترميلان صورة جديدة له على موقع ” إنستجرام ” تسببت في سخرية عارمة منه من جانب الجمهور وحتى زملائه اللاعبين .

وأظهرت الصورة سرير النجم البلجيكي بحجم مبالغ فيه ، ورغم أنه من اللاعبين ذوي البنية الجسمانية العملاقة إلا أنه بدا بحجم صغير للغاية في السرير الغريب .

وعلق “لوكاكو” على الصورة قائلاً : “شقة جديدة وسرير جديد”، لتنهال عليه التعليقات الساخرة .

وعلق زميله في إنتر ميلانو، المدافع الإيطالي أندريا رانوكيا ، قائلاً : “هل يتسع هذا السرير لـ15 شخصا؟”، ليرد لوكاكو عليه :”لا.. يكفي لسبعة فقط” ، و قال أحد المتابعين”من هذا الشخص الصغير على طرف السرير بالحجم الملكي؟ ، وغيرها من التعليقات .

الجدير بالذكر أن “لوكاكو ” تألق هذا الموسم بشكل لافت ، وحقق 18 هدف في 25 مباراه مع انتر ميلان .