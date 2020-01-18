تسجيل مسرب لـ«ترامب» يكشف تفاصيل متابعته لعملية قتل «سليماني» دقيقة بدقيقة
كشف تسجيل صوتي مسرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة حول عملية مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني .
وأوضح التسجيل الذي كان خلال جلسة عشاء للرئيس الأمريكي مع جمهوريين ، الحديث الذي دار بين ترامب ومنفذي العملية ، وفقاً لـ” سي إن إن” .
وقال “ترامب ” أنه كان يستمع ويشاهد ما يحدث عبر كاميرات على بعد أميال من السماء ، وحينها أخبره مسؤولون عسكريون ” هما معاً سيدي ” ،”يقصد أبو مهدي المهندس وسليماني ، وكان الحديث كالتالي :
– سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة، سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8، …
– بعدها فجأة “بوووم”.. سيدي أزيلا
– كان من المفترض أن يكون لا يقهر ، .. “اثنان بسعر واحد ” .
– كان (سليماني) يقول أمورا سيئة عن دولتنا.. كم من هذا الهراء علينا الاستماع له؟
– كان (سليماني) إرهابيا معروفا وكان على قوائمنا وكان يفترض به التواجد في بلده.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53579 ] نشر منذ 20 دقيقة
وبعض القنوات تقول أنه بعد ماأمر بقتل سليماني
ذهب للعشى مدري وين
(يعني لست مهتم)😂😂😂😂😂😂