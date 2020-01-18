تسجيل مسرب لـ«ترامب» يكشف تفاصيل متابعته لعملية قتل «سليماني» دقيقة بدقيقة

وكالات(صدى):

كشف تسجيل صوتي مسرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة حول عملية مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني .

وأوضح التسجيل الذي كان خلال جلسة عشاء للرئيس الأمريكي مع جمهوريين ، الحديث الذي دار بين ترامب ومنفذي العملية ، وفقاً لـ” سي إن إن” .

وقال “ترامب ” أنه كان يستمع ويشاهد ما يحدث عبر كاميرات على بعد أميال من السماء ، وحينها أخبره مسؤولون عسكريون ” هما معاً سيدي ” ،”يقصد أبو مهدي المهندس وسليماني ، وكان الحديث كالتالي :

– سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة، سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8، …

– بعدها فجأة “بوووم”.. سيدي أزيلا

– كان من المفترض أن يكون لا يقهر ، .. “اثنان بسعر واحد ” .

– كان (سليماني) يقول أمورا سيئة عن دولتنا.. كم من هذا الهراء علينا الاستماع له؟

– كان (سليماني) إرهابيا معروفا وكان على قوائمنا وكان يفترض به التواجد في بلده.