كراني يتوقع حالة عدم استقرار جوي بهذه المناطق

علي القحطاني(صدى):

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ أن حالة عدم استقرار جوي تتمركز نهاية اليوم على الشمالية الشرقية تؤدي إلى تكوُّن سُحب مُمطرة على الغربية والشمالية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” قال فيها: مؤشرات علمية لعدم استقرار عبر المتوسط تتمركز نهاية الغد على الشمالية الشرقية مؤدية إلى تكوُّن سحابي مُمطر على الغربية، الشمالية، شمال الوسطى وغربها وجنوب غربها، شمال الشرقية؛ جعلها الله بشارة خير.. مع نشاطٍ للرياح وتدهور للرؤية على الوسط، الشرق، وسط وشرق الشمال.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّناً لسُحب رعديّة مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق (المدينة المنوّرة، القصيم، الشرقية، الرياض، مكة المكرّمة)، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على وسط المملكة وشرقها مع انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة.