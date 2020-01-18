«نداء شرارة» تنعي شقيقها بكلمات مؤثرة

عمان(صدى):

توفي شقيق الفنانة الأردنية نداء شرارة إثر حادث سير ، عن عمر يناهز 26 عام .

ونعت الفنانة شقيقها بعبارات مؤثرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، قائلة : اخوي مات 26 سنة ، شب راح حادث ، كنت وعدونوا اجهزلوا بيتو عشان بدو يتجوز ، كان نفسو يتجوز وعامل جمعية ، عشان اخطبلو يارب الفاجعة أكبر مني ، اكبر من طاقتنا ، الصبر من عندك ، يارب صبر أمي .

وأضافت : استودعك الله يا حبيبي ، الله يصبرنا كسرتنا يا خوي ، معلنة عن تقبل العزاء عقب صلاة عصر اليوم السبت بمنطقة جبل الزهور .