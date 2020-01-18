اتهام 3 مسؤولين في قضية صكوك «مركزية الحرم»
كشفت مصادر عن توصل النيابة العامة إلى 3 مسؤولين يشتبه بتورطهم في التلاعب في بعدد من الصكوك والتعويضات بالمنطقة المركزية للحرم المكي .
واستندت النيابة العامة على مستندات هامة تساعد على ضبط المتورطين وتم تحديد 3 أسماء ، وذلك بعد رصد شبهات فساد بقيمة 6مليار ريال نتيجة تلاعب في صكوك ووكالات تتعلق بالتعويضات التي صُرفت للعقارات بعد نزع ملكيتها لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية .
كما استدعت احد الموظفين لجنة تطوير الساحات الشماليية المحيطة بالمسجد الحرام ، للإطلاع على أعمالها خلال السنوات الماضية فيما أكدت مصادر أن أملاك الغُيب تقدر بـ 280 عقار بمساحات مختلفة .
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في عدد من الصكوك والتعويضات بعد رصد شبهات تلاعب صرف التعويضات أكثر من مرة وتسريب معلومات عن العقارات لشرائها بثمن بخث والتربح من التعويضات ، على أن تتم محاكمة المتورطين .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6918 ] نشر منذ 50 دقيقة
اقول اكشفوا عن ثروتهم و ثروة اقاربهم اولا
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 971 ] نشر منذ 46 دقيقة
عند التثمين يوجد للعقار مساحتين واحدة على الطبيعة وواحدة على الصك الشرعي.
مثلا على الطبيعة 500متر في الصك 350متر والثمين على مساحة الصك…
اللعب حصل كثيرا في هذه الحالات..واحد امامي قال للموظف واضح بينهم معرفة..قال: كلمهم يعطوني كامل المساحة، يقصد اللي على الطبيعة. ؟!
رد الموظف : إن شاء الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53571 ] نشر منذ 4 دقائق
لاأسماء ،،،حاضر
طيب عادي المح🤔