اتهام 3 مسؤولين في قضية صكوك «مركزية الحرم»

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن توصل النيابة العامة إلى 3 مسؤولين يشتبه بتورطهم في التلاعب في بعدد من الصكوك والتعويضات بالمنطقة المركزية للحرم المكي .

واستندت النيابة العامة على مستندات هامة تساعد على ضبط المتورطين وتم تحديد 3 أسماء ، وذلك بعد رصد شبهات فساد بقيمة 6مليار ريال نتيجة تلاعب في صكوك ووكالات تتعلق بالتعويضات التي صُرفت للعقارات بعد نزع ملكيتها لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية .

كما استدعت احد الموظفين لجنة تطوير الساحات الشماليية المحيطة بالمسجد الحرام ، للإطلاع على أعمالها خلال السنوات الماضية فيما أكدت مصادر أن أملاك الغُيب تقدر بـ 280 عقار بمساحات مختلفة .

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في عدد من الصكوك والتعويضات بعد رصد شبهات تلاعب صرف التعويضات أكثر من مرة وتسريب معلومات عن العقارات لشرائها بثمن بخث والتربح من التعويضات ، على أن تتم محاكمة المتورطين .