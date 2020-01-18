فيديو مؤثر لأم تودع جثماني ابنها وزوجته العروسين بعد موتهما في الطائرة الأوكرانية
وثق مقطع فيديو مشاهد مؤثرة لأم إيرانية تودع جثمان ابنها وزوجته اللذان توفيا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران قبل نحو أسبوعين .
وأظهر الفيديو الأم التي تعاني مرض السرطان وهى تبكي بشدة على ابنها وزوجته اللذان تزوجا حديثا ، وانتهت حياتهما بطريقة مروعة .
الجدير بالذكر أن حادثة الطائرة الأكرانية التي اعترف الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن تدميرها بسبب صاروخ خاطئ أثناء قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية ، تسببت في غضب شعبي كبير على النظام الإيراني ، وسط مطالب دولية بالتعويضات .
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