فيديو مؤثر لأم تودع جثماني ابنها وزوجته العروسين بعد موتهما في الطائرة الأوكرانية

وكالات(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد مؤثرة لأم إيرانية تودع جثمان ابنها وزوجته اللذان توفيا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران قبل نحو أسبوعين .

وأظهر الفيديو الأم التي تعاني مرض السرطان وهى تبكي بشدة على ابنها وزوجته اللذان تزوجا حديثا ، وانتهت حياتهما بطريقة مروعة .

الجدير بالذكر أن حادثة الطائرة الأكرانية التي اعترف الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن تدميرها بسبب صاروخ خاطئ أثناء قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية ، تسببت في غضب شعبي كبير على النظام الإيراني ، وسط مطالب دولية بالتعويضات .