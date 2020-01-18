نجل الفنان طلال مداح يوضح بسبب رفضه إقامة حفلة لوالده بتقنية «الهيلوجرام»

أميرة خالد(صدى):

أرجع عبدالله نجل الفنان الراحل طلال مداح سبب رفضه عروض الشركات الفنية بإقامة حفل لوالده بتقنية الهيلوجرام، إلى أنه لم يجد في تلك العروض ما يليق باسم والده.

وقال عبدالله إنه تلقى اتصالات من عدة شركات، بخصوص الحفل الذي سبق وأن تم الإعلان عنه منذ فترة، ومن خلال تواصلي مع هذه الشركات لم أجد بصراحة ما يجعلني أوافق، خاصة من ناحية تقنية “الهيلوجرام”.

وأضاف أن تقنية الهيلوجرام تحتاج إلى تكلفة مادية عالية جدًا وتحتاج أيضًا لأجهزة بث حديثة، وهذا لا أراه متوفر لديهم، والذي نراه عبارة عن تقنية ضعيفة.