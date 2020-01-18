وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين بتخصصي الملك فيصل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء وفق التالي:

2- مساعد الرعاية الدوائية – الرياض – قسم صيدلية المرضى المنومين (Medication Care Assistant): الثانوية العامة ( بدون خبرة) أو الكفاءة المتوسطة مع خبرة لا تقل عن سنة كمراسل.

3- كهربائي ثاني – قسم الهندسة الكهربائية – الرياض (Electrician II): دبلوم أو تدريب مهني بعد الثانوية في تخصص (الكهرباء)،أو الثانوية مع خبرة سنتين ورخصة قيادية سارية المفعول.

4 – ميكانيكي تدفئة وتبريد وتكييف ثاني – قسم صيانة المستشفى – الرياض (HVAC Mechanic II): دبلوم أو تدريب مهني بعد الثانوية ( تخصص مناسب) أو الثانوية مع خبرة سنتين ورخصة قيادية سارية المفعول.

5 – كاتب حمية – قسم خدمات الطعام للمرضى – الرياض (Diet Clerk): الثانوية العامة مع تدريب معتمد في مجال التغذية والطعام وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

6 – سكرتير ثاني – إدارة الخدمات المالية – الرياض (Hospital Assistant II): الثانوية العامة كحد أدنى مع تدريب معتمد في برامج الأوفيس وخبرة لا تقل عن سنتين وإجادة اللغة الإنجليزية والطباعة السريعة.

7 – مساعد إداري ثاني (Administrative Assistant II): درجة البكالوريوس أو الماجستير في (إدارة المستشفيات) وخبرة 3 سنوات لحملة الماجستير أو 5 سنوات للبكالوريوس.

8 – متابع ثالث – قسم متابعة طلبات الشراء – الرياض (Expediter III): بكالوريوس أو دبلوم معهد الإدارة في (إدارة المستشفيات) ولا يشترط خبرة لحملة البكالوريوس وللدبلوم يشترط خبرة سنة.