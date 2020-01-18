تنفيذ 50% من مشاريع الإسكان خلال 2020

حمود العنزي(صدى):

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل عن مبادرة لتنفيذ 50 % من إجمالي مشاريع الإسكان خلال العام الحالي 2020 في جميع مناطق المملكة .

وأكد أنه تم رصد 14 مليار ريال لتنفيذ تلك المبادرة بإستخدام أساليب البناء الحديثة ، وذلك لتوفير المنتجات السكية للمواطنين في أسرع وقت .

كما أكد أن أساليب البناء الحديثة ستوفر الجودة والمقاومة للظروف المناخية المختلفة بجانب الأسعار المناسبة .

يشار إلى أن وزارة الإسكان نجحت بنسبة كبيرة في رقع نسببة تملك المواطنين للمساكن من خلال المبادرات التي شملت جميع مناطق المملكة .