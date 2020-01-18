ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج إلى 98 مليار ريال 73 % منها مع الإمارات

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج إلى 98 مليار ريال خلال العام الماضي 2019 .

وشكًل التبادل التجاري مع الإمارات النسبة الأكبر بواقع 73.4 % بنحو 72 مليار ريال ، منها 53 مليار ريال واردات ، و19 مليار ريال صادرات .

أما واردات المملكة من البحرين فبلغت 6 مليار ريال ، بينما بلغت الصادرات 3 مليار ريال .

وسجلت واردات المملكة من الكويت 2 مليار ريال ، أما الصادرات سجلت 6 مليار ريال ، فيما بلغت الواردات من عمان 7 مليار ريال ، وصادرات المملكة إليها 3 مليار ريال .

الجدير بالذكر أن أهم السلع الواردة والمصدرة كانت سبائك الذهب والكابلات الكهربائية والأسمنت ، والحديد ، والزيوت ، ومشتقات النفط ، ومواد غذائية كالألبان ومنتججاتها ، والسكر ، ودقيق الحنطة والزيوت ، وغيرها من السلع .