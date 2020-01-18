توقعات حركة المبيعات والأسعار بسوق العقارات في 2020

عادل الحربي(صدى):

توقع خبراء سوق العقار والمتعاملين انتعاش حركة المبيعات خلال العام الجاري 2020 ، بنسبة 20% مع زيادة التمويل ، ورغبة المستثمرين وأصحاب العقارات في القضاء على الركود الذي سيطر على السوق الفترة الماضية .

وأكدوا أن سوق العقار شهدت بالفعل انتعاش في حركة المبيعات حيث ارتفعت عمليات البيع والشراء بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15 % خلال الربع الأخير من العام الماضي 2019 .

وأبانوا أن زيادة التمويل السكني ودعم العسكريين وزيادة نشاط صندوق التمويل العقاري كان وراء زيادة حركة المبيعات ومن المتوقع زيادة قدرات المستهلكين على الشراء في ظل التمويل الناجح عبر تلك القنوات .

وأشاروا ن فترة الركود التي ضربت السوق بسبب ارتفاع الأسعار أجبرت المستثمرين وأصحاب العقارات على خفض الأسعار ، وستظل الأسعار على تلك الوتيرة لزيادة عمليات البيع والشراء.