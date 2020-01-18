ملياردير يبحث عن حبيبة ترافقه للقمر..و20 ألف فتاة تحاولن كسب وده

بكين(صدى):

في رحلة بحث الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، عن حبيبة لترافقه في رحلته إلى القمر، قدمت أكثر من 20 ألف فتاة طلبا للمشاركة في الاختبارات القاسية التي سيجريها الملياردير لاختيار الفتاة المناسبة.

وسيختار مايزاوا بنفسه فتاة وحيدة لعلاقة جدية، من بين المتقدمات، بعد الإجابة عن أسئلة عديدة للتأكد من مطابقة الفتاة للشروط التي وضعها.

وسوف تشارك في برنامج تلفزيوني تحت عنوان Full Moon Lovers متنافسات أعمارهن 20 سنة وأكثر، وسيعقد الملياردير عدة اجتماعات مع المتنافسات وسوف يعلن عن اختياره في شهر مارس 2020.

وسيكون أول سائح فضائي يصل إلى مدار حول القمر في رحلة تنظمها شركة سبيس إكس الأمريكية.