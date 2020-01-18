كلية الاتصالات بالرياض تنظم يوم توجيهي تقني للمستجدين 

سعيد العجل(صدى):

تنظم كلية الاتصالات بالرياض غدا الأحد , برنامج اليوم التقني التوجيه استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني 1441هـ ,الذي تنفذه إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة.

وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين أ.إبراهيم بن عبدالله الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، مفيدًا أن البرنامج يتضمن على لقاء عميد الكلية و تعريفٌ بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما يتخلله زيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين، للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.