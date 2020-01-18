أزمة بين تونس والاتحاد الأوروبي بسبب «زيت الزيتون»

وكالات(صدى):

تسبب قرار الاتحاد الأوروبي، برفض الترفيع في حصة تونس من صادراتها من زيت الزيتون نحو عدد من الدول الأوروبية، في غضب تونسي وبوادر أزمة بينهما.

ويسعى قرار الاتحاد الأوربي إلى الضغط لتوقيع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق (أليكا) والتي ترى فيها تونس اتفاقية غير متكافئة.

وسيضطر مصدّرو زيت الزيتون التونسي هذا الموسم إلى تصدير الكميات الهائلة من الزيت نحو عدة دول أجنبية لكن بكمية أقل نحو الاتحاد الأوروبي.

واعتبر خبراء في الشأن الاقتصادي التونسي أنّ موقف الاتحاد الأوروبي يمثل ابتزازا ومساومة لتونس من أجل دفعها إلى التفاوض حول اتفاقية «أليكا» التي أثارت منذ طرحها جدلا واسعا ومخاوف لدى الفلاحين والصناعيين في تونس.