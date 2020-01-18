بعد احتلاله المركز الرابع في رالي داكار 2020..مواطنون: «يزيد الراجحي ما قصرت»

طلال الغامدي(صدى):

تصدر وسم «يزيد الراجحي ما قصرت»، وذلك في أعقاب فوز ابن الوطن يزيد الراجحي في رالي داكار 2020، محتلا مركز جيد يليق بالسائقين السعوديين.

واحتل يزيد الراجحي المركز الرابع في الترتيب العام لمنافسات سباق رالي داكار 2020، حيث شارك في المرحلة الـ12 والأخيرة، من حرض حتى القدية بمسافة ٤٤٧ كم، على متن تويوتا هايلكس

ويُعتبر المركز الرابع أفضل ترتيب يحتله سائق سعودي في منافسات رالي داكار منذ 41 عامًا.

يذكر أن السائق السعودي ياسر بن سعيدان، تألق أيضًا بعدما احتل المركز التاسع في الترتيب العام.

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