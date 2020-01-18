الكعبي يوقع للاتحاد بديلاً للصربي بيجوفيتش

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر أن إدارة نادي الاتحاد،بانتظار وصول اللاعب الدولي المغربي أيوب الكعبي لاعب هيبي فورتشون الصيني إلى دبي خلال الساعات المقبلة، لإجراء الفحوص الطبية.

ويصل الكعبي دبي تمهيدًا لانتقاله لنادي الاتحاد بعقد يمتد إلى عامين ونصف العام مقابل 2.5 مليون دولار.

وبحسب المصادر فسيكون الكعبي بديلا للاعب ألكسندر بيجوفيتش.

وبدأ الكعبي مسيرته في القسم الثاني مع نادي راسينج البيضاوي من ثم انتقل إلى نادي نهضة بركان ليحقق مع نادي هداف كأس الكونفدرالية ويحقق مع المنتخب المغربي المحلي لقب البطولة ويتوج بجائزة هداف البطولة.