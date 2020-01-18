دولة تعلن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس
أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز الجمعة، أنّ حكومته ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة بمجرد أن تفتح إسرائيل سفارة في تيجوسيجالبا.
وجاءت تصريحات رئيس هندوراس في بويرتو كورتيس، خلال حفل استلام سفينة حربية اشترتها هندوراس من إسرائيل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها من تل ابيب ما أثار استياء المجتمع الدولي والفلسطينيين.
abdul[ عدد التعليقات: 1974 ] نشر منذ 7 دقائق
نحن في زمن التطبيع. حتي العرب صاروا يركضون للتطبيع. بعضهم سرا وآخرون جهرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل المتخاذلون والمنبطحون وبائعي القضية من المتسلطين علي رقاب شعوبهم.