  • السبت 18

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. دولة تعلن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

دولة تعلن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

دولة تعلن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس
وكالات(صدى):

أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز الجمعة، أنّ حكومته ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة بمجرد أن تفتح إسرائيل سفارة في تيجوسيجالبا.

وجاءت تصريحات رئيس هندوراس في بويرتو كورتيس، خلال حفل استلام سفينة حربية اشترتها هندوراس من إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها من تل ابيب ما أثار استياء المجتمع الدولي والفلسطينيين.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1974 ] نشر منذ 7 دقائق

نحن في زمن التطبيع. حتي العرب صاروا يركضون للتطبيع. بعضهم سرا وآخرون جهرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل المتخاذلون والمنبطحون وبائعي القضية من المتسلطين علي رقاب شعوبهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *