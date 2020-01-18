دولة تعلن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

وكالات(صدى):

أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز الجمعة، أنّ حكومته ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة بمجرد أن تفتح إسرائيل سفارة في تيجوسيجالبا.

وجاءت تصريحات رئيس هندوراس في بويرتو كورتيس، خلال حفل استلام سفينة حربية اشترتها هندوراس من إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها من تل ابيب ما أثار استياء المجتمع الدولي والفلسطينيين.