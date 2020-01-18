نجل الملكة إليزابيث يفقد حراسته الخاصة لتورطه في فضيحة اغتصاب

لندن(صدى):

على خلفية تورط الأمير أندرو، في فضيحة رجل الأعمال الأمريكي المنتحر والمتهم بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين، من المرجح أن يفقد نجل الملكة إليزابيث الثانية، حراسته الأمنية الشخصية المجانية، لهذا السبب.

ولن يتمكن الأمير أندرو المنبوذ من العائلة المالكة، الاعتماد على دعم الملكة، بعدما أصبح الأمر بيد وزيرة الداخلية بريتي باتيل، ورئيس الوزراء بوريس جونسون.

وأمر وزير الداخلية، بتخفيض في الجهاز الأمني للأمير، بعد إعلان انسحابه من الحياة العامة.

ويتورط الأمير أندرو، في اتهامات سيدة له بأنه أجبرها على ممارسة الجنس معه وهي مراهقة تبلغ من العمر 17 عاماً وتم احتجازها لأغراض جنسية من جانب المنتحر إبستين.

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