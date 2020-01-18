وزير الخارجية المصري يضرب باتفاق السراج وأردوغان عرض الحائط: هو والعدم سواء

القاهرة(صدى):

ضرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، باتفاق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عرض الحائط.

وخرج شكري معلقًا على ادعاءات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التي قال فيها إن مصر ليست جارة لليبيا.

وقال وزير الخارجية المصري: إن مصر تمتلك حدودًا برية وبحرية مع الدولة الليبية، ولها مصلحة في أي إجراءات ترسيم للحدود تتفق مع قواعد القانون الدولي.

وأضاف: اتفاق فايز السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على الحقوق المصرية، لكنه غير قانوني وهو والعدم سواء.

وأوضح شكري أن الموقف المصري يؤكد دائمًا ضرورة تناول جميع العناصر المؤثرة في ليبيا، والسعي إلى توافق داخلي وخارجي بشأن القضاء على الإرهاب والميليشيات.