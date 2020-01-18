الإطاحة برجل قتل زوجته في آخر لحظة

القاهرة(صدى):

لم يستطع زوج مصري النجاة من قبضة الشرطة بأكاذيبه، بعد قتله لزوجته باستخدام آلة معدنية ضخمة.

وتفصيلا، داهمت قوة أمنية في مصر جنازة سيدة، أثناء أداء الصلاة عليها، بعد تلقي أنباء عن وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وتم التحفظ على الجثة.

وكان الزوج قد ادعى بأنها سقطت من الدور الرابع و تسببت في الإصابات الموجود بجسدها، وأنه لم يتمكن من الحصول على تصريح دفن، إلا أن تقرير الطب الشرعي أكد بأن الإصابات وراءها شبهة جنائية.

وبالتحقيق أقر الزوج بوجود مشادة كلامية بينه وبين زوجته دفعته إلى التعدي عليها، و إحداث ما بها من إصابات حتى فارقت الحياة.