بالصورة..أول ظهور لنانسي عجرم بعد اقتحام منزلها

بيروت(صدى):

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها، صورة لها برفقة ابنتيها، وذلك في أول ظهور لها بعد واقعة اقتحام منزلها.

وعلقت عجرم على الصورة قائلة: «إنتو الدنى، وبروحنا نحميكن»، وذلك في إشارة لما حدث من اطلاق زوجها النار على الشاب مقتحم المنزل بعد أن كان متوجهًا إلى غرفة بناته.

يذكر أن زوج نانسي اطلق سراحه، حيث أكد المحامي أن تركه من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع، مؤكدًا أن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي.

اقرأ أيضًا: