طفلة تفقد يدها بسبب لمبة كهربائية

واشنطن(صدى):

فقدت طفلة في الثانية من عمرها إحدى يديها بسبب لمبة كهربائية في أمريكا ، حيث جذب الضوء الساطع من مرآة والدة الطفاة لتنفجر فيها.

ونقلت الطفلة الأمريكية إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ أكبر قدر من يدها، ولكن فشل الأطباء في إنقاذ أصابعها واضطروا إلى بترها باستثناء الخنصر.

واستطاع الأطباء بعد إتمام الطفلة 4 أعوام، من تركيب يد صناعية لها تعينها على ممارسة هواياتها.

ومن جهتها، قالت والدة الطفلة: «كنت في الغرفة المجاورة وسمعت الصراخ الشديد فركضت لأجد أصابعها تتدلى من يدها ودمها في كل مكان، عندما وصلنا إلى المستشفى تم نقلها إلى الجراحة، لكن لسوء الحظ بعد ثلاث ساعات قيل لنا إنهم لا يستطيعون إنقاذ أي أصابع باستثناء جزء من خنصرها».