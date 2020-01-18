لاعب العدالة يرد على تغريدة نائب رئيس أبها المسيئة: «أكن لهم كل احترام» (فيديو)

نواف السالم(صدى):

علق اللاعب أحمد مصطفى لاعب العدالة على تغريدة نائب رئيس نادي أبها المسيئة له بعد رحيله عن النادي.

وكان نائب رئيس أبها غرد قائلا: وداعا للطعمية.. مرحبا ألف للمنسف، في إشارة إلى اللاعب المصري.

وقال لاعب العدالة أن وجوده مع أبها فترة وانتهت مؤكدًا على أنه لا يحمل كره تجاه أحد منهم.

ووجه الشكر للعدالة على جرأتهم في تسجيله ومنحه فرصه للعب.