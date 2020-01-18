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شاب ثلاثيني يغتصب أطفالا قاصرين والشرطة تعتقله

شاب ثلاثيني يغتصب أطفالا قاصرين والشرطة تعتقله
مليكة فؤاد(صدى):

أقدم شاب ثلاثيني على اغتصاب أطفال قاصرين بمنطقة قريبة من حي المطار في مدينة الجديدة بالمغرب.

وأطاحت شرطة الجديدة بالذئب البشري بعد الاشتباه في تورطه بقضية تتعلق بهتك عرض أطفال قاصرين.

وتوصلت شرطة الجديدة إلي المتهم بعد تلقيها شكاوى من أولياء أمور الضحايا القاصرين، والتي أجمعت على الاشتباه في استدراج المشتكى به ليلا للضحايا إلى منطقة قريبة من حي المطار بمدينة الجديدة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 23257 ] نشر منذ 12 دقيقة

مالت عليه

[ عدد التعليقات: 91316 ] نشر منذ 10 دقائق

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. حكم على نفسه باالإعدام ..

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