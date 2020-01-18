نشر : منذ 15 ساعة 2٬117 2 فيديوهات متنوعة محمد العنزي : لاعبو النصر تعرضوا لخشونة كبيرة ورد وليد الفراج
المليليح[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 14 ساعة
مبروك فوز العالمي بالسوبر وتاهله في كأس الملك 😍😍😍
ومافيه بعد فضيحة حكم الإتفاق والهلال وفضيحة حكم الأهلي والهلال 👤
أمير الرياض استقبل نادي النصر بعد خصوبة على كأس السوبر اكيد الصحيفه ماعندهم خبر 😅😅😅😅😅😅😅
alfahd42[ عدد التعليقات: 23262 ] نشر منذ 14 ساعة
يا المليليح الله يهديك خل منك التعصب انت عالمي خل اخلاقك عالميه وبعيده عن الكلام اللي مهوب زين
النصر بطل الدوري وبعدها بطل السوبر وان شاء الله السنه هذه بعد يكون بطل الدوري وياخذ كأس اسيا ويتأهل للعالميه مره اخرى
ولا ترد على متعصبين الفرق الاخرى الا بكل شي طيب
الهلال شئنا او ابينا زعيم وبطل اسيا مرات عدة مافيها كلام ولا مجامله وعالمي جديد ويستاهلون فعلا الهلال له سنتين مبدع مثل النصر وصدقني لا النصر له طعم بدون الهلال ولا الهلال له طعم بدون النصر
من غير قصور في الفرق الاخرى
نتمنى عودة الاتحاد لمستواه السنوات الماضيه عندما كان في عز مستواه لكي يبقى التنافس اكبر واجمل مع الاهلى والفرق الاخرى
سعيدين بعودة الوحدة وعقبال عودة الاتفاق والقادسيه للتنافس من جديد في الممتاز