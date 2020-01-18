بالصور.. معاني الرموز  الموجودة على لوحة قيادة السيارة

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركات تصنيع السيارات العاملة بمحركات البنزين عن الرموز التحذيرية في لوحة العدادات لتحذير السائق من أي مشكلة تصيب أحد أجزاء السيارة المختلفة، ومنها ارتفاع حرارة المحرك أو انخفاض ضغط الزيت بجانب المشكلات الميكانيكية الخطيرة.

وجاءت الرموز الجديدة على شكل أيقونات لمشكلات أخرى مختلفة، لكنها ستنخفض بصورة كبيرة بسبب عدم امتلاك السيارات الكهربائية العديد من الأجزاء الميكانيكية مثل السيارات العادية.

ونستعرض أبرز الرموز التحذيرية التي ستظهر بشاشات العدادات، ومنها تشغيل المحرك، البطارية تحتاج للشحن، عطل عام، نظام توفير الطاقة، النمط الكهربائي،عطل كهربائي عام، قوة محدودة، تنبيه المشاة.