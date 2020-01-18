«الفراج» يٌحرج »العنزي» بسبب الحضور الجماهيري للنصر: «حضوركم ضعيف»
تساءل الناقد الرياضي محمد العنزي عن إمكانية خوض النصر مبارايات بالرياض قائلًا: ” متى يُشرق النصر بين جماهيره بالرياض”.
ورد وليد الفراج عبر برنامج” الدوري مع وليد” على “العنزي” بقوله أن جماهير النصر قلة ولا يحضرون بكثافة من الأساس؛ حيث يحتل جمهور الهلال الصدارة ويليه الاتحاد ثم الأهلي.
ودافع “العنزي” عن ضعف الحضور الجماهيري، بقوله أن جمهور النصر يُعاقب النادي إذا كان الأداء سيء لذلك لا يحضرون بكثافة.
#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج يرد على محمد العنزي حول الحضور الجماهيري لنادي #النصر pic.twitter.com/7Es81bnSab
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 17, 2020
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1270 ] نشر منذ 32 دقيقة
وزعو عليهم خرق الحالميه وكل الجاليات بتجي
alfahd42[ عدد التعليقات: 23257 ] نشر منذ 19 دقيقة
مازال الهراج يهرج بما يمليه عليه غباءه وميوله
alfahd42[ عدد التعليقات: 23257 ] نشر منذ 17 دقيقة
اعلامنا لايتواكب مع التقدم اللي في المملكة
يشجع على التعصب ويحركه ميولة حتى في المنتخب يهمهم ميولهم ويملي عليهم ميولهم مايبون