«الفراج» يٌحرج »العنزي» بسبب الحضور الجماهيري للنصر: «حضوركم ضعيف»

ماجد محمد (صدى):

تساءل الناقد الرياضي محمد العنزي عن إمكانية خوض النصر مبارايات بالرياض قائلًا: ” متى يُشرق النصر بين جماهيره بالرياض”.

ورد وليد الفراج عبر برنامج” الدوري مع وليد” على “العنزي” بقوله أن جماهير النصر قلة ولا يحضرون بكثافة من الأساس؛ حيث يحتل جمهور الهلال الصدارة ويليه الاتحاد ثم الأهلي.

ودافع “العنزي” عن ضعف الحضور الجماهيري، بقوله أن جمهور النصر يُعاقب النادي إذا كان الأداء سيء لذلك لا يحضرون بكثافة.