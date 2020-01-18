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رد صاعق من عبادي الجوهر على إعلامية خليجية انتقدت غنائه

رد صاعق من عبادي الجوهر على إعلامية خليجية انتقدت غنائه
أميرة خالد(صدى):

شنت الإعلامية الكويتية ليلى أحمد هجوما لاذعا علي الفنان عبادي الجوهر، قائلة:” صوتك أقل كفاءة من اختيارك لكلمات أغانيك وأقل كفاءة من ألحانك ليش تصر دائما تغني؟ “.

وواصلت أحمد هجومها علي الجوهر، خلال برنامجها ” علي السيف”، قائلة:” صوته رتم واحد ونبرته حزينة ما في عرب في صوته ما عنده طبقات ما بين القرار والجواب “.

ومن جهته، رد عبادي على ليلي أحمد بعد انتقادها لغنائه، قائلا:” أظن هذا رأي خاص فيك وبإمكانك ألا تسمعيني، وتأكددي أني أغني لناس أذانهم أحسن شوي “.


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