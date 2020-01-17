‏«تحفيظ التمياط» تنفذ جملة من البرامج والجوائز لطلابها.

فاطمه الرويلي(صدى):

تنفذ جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية خلال الفصل الدراسي الثاني العديد من البرامج والجوائز والمميزات التحفيزية، لطلابها والمستفيدين من خدماتها.

وتشمل جائزة الجمعية أوزن الشهرية، وجبتي اليومية مجاناً، وهدية شهرية لولي الأمر، و200 ريال شهرياً لكل يتيم، ومكافآت الحفظ الشهرية، وهدايا وجوائز أسبوعية، بالإضافة لجائزة لأفضل معلم، وجائزة لأفضل حلقة، كما حددت الجمعية عدداً من الشروط العامة لكل جائزة من جوائزها التحفيزية.