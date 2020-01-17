جمعية الإرشاد في رفحاء تفعل المصلى المتنقل

فاطمه الرويلي(صدى):

‎فعَّلت جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية المصلى المتنقل، في الأماكن التي تشهد كثافة وازدحاماً من الزائرين للحدائق والمنتزهات، وبعض الأماكن العامة التي تشهد حضور،والفعاليات،وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة في قتها،حيث قدّم المصلى المتنقل التابع للجمعية عصر اليوم خدماته لزوار وجمهور ميدان الفروسية برفحاء،الذي حضر لمتابعة سباق الفروسية المقام في ميدان السباقات شمال المحافظة.

‎يشار إلى أن المصليات المتنقلة أحد البرامج التوعية والتوجيه التي توفر لخدمة المواطنين أثناء تواجدهم في الأماكن العامة.