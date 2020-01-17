مدني جازان يحذر من تقلبات جوية وضباب على المرتفعات والمناطق الجبلية

محمد بن طحيطح(صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من التقلبات المناخية التي تشهدها المرتفعات الجبلية بالمنطقة وذلك خلال الساعات القادمة وحتى ساعات الصباح من يوم السبت ، حيث تشهد المحافظات الجبلية بالمنطقة حالة من الضباب على المرتفعات الجبلية وذلك بناءاً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

ودعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند قيادة السيارات في الطرق المرتفعة وان الحالة تستوجب الحرص والحذر أثناء القيادة وذلك بسبب تدني في مدى الرؤية .

وحثّ «الغامدي» الجميع على متابعة ما يصدر عن الدفاع المدني من تحذيرات وتوجيهات عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.