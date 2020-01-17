بالفيديو.. عملية سطو «عنيفة» علي محل مجوهرات واللصوص يفروا هاربين 

لندن(صدى):

أظهر مقطع فيديو عملية سطو ” عنيفة ” علي متجر للمجوهرات في لندن، حيث تمكن اللصوص من سرقة مجوهرات بآلاف الجنيهات الإسترلينية، قبل نجاح المارة في مطاردتهم.

وبدا في المقطع المتداول 3 لصوص يقتحمون متجر للمجوهرات، كما ظهرت سيارة دفع رباعي وهي تقتحم واجهة المتجر، قبل أن يترجل منها شخصان ويهمان بـالسرقة فورا وبشكل سريع، لينضم لهما اللص الثالث بعد ثوان.

ووثق الفيديو أحد الأشخاص الذين كانوا على مقربة من المتجر الواقع في غرب لندن، يطارد اللصوص برفقة مجموعة من المارة الذين أتوا للمساعدة، حتي تمكنوا من الإمساك بهم وتسليمهم للشرطة.