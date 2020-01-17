بالفيديو.. إيران تسرق مقطع إنقاذ إماراتي وتنسبه إليها

طهران(صدى):

بث التلفزيون الإيراني، مقطع فيديو لطائرات إنقاذ زعم أنها تنقذ المحتجزين في سيول بلوشستان، بينما الفيديو مسروق من الإمارات، في فضيحة متكررة للنظام الإيراني وإعلامه الرسمي الذي يحاول نشر الأكاذيب.

ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية، الأكاذيب والأخبار المفبركة في إطار تغطيتها للهجمات على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار العراقية؛ ليتم إطلاق حملة شعبية متهكمة على مواقع التواصل الاجتماعي ساخرة من الأخبار غير المنطقية.

وأدت أكاذيب وسائل إعلام رسمية أو شبه رسمية، ومنها وكالتا ” فارس ” و ” تسنيم ” ومحطة ” إيريب ” أو ” إذاعة جمهورية إيران الإسلامية “، إلى الهجوم الحاد ضدها لتضطر بعضها تعديل أخباره.