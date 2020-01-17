كارول سماحة في شتاء طنطورة تمتدح المرأة السعودية (فيديو)
وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة خاصة إلى المرأة في المملكة خلال حفلها في شتاء طنطورة.
ووصفت كارول سماحة المرأة السعودية بالمناضلة والصبورة موجهة الشكر لهن على قدرتهن على الازدهار والتعبير عن أنفسهن والنجاح في وقت قصير.
كما وجهت الشكر إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نهضته السريعة بالبلاد.
كارول سماحة توجه كلمة خاصة للمرأة السعودية.. وش قالت؟#شتاء_طنطورة#العلا#كارول_وعبدالوهاب_في_العلا #كارول_سماحه_في_العلا#MBC1@WinterAtTantora pic.twitter.com/pWRJwMcqcF
— MBC1 (@mbc1) January 17, 2020
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1718 ] نشر منذ 33 دقيقة
والله انك انتي واشكالك خربانين جدا وخربتوا حريم السعودية الا من رحمهن ربي