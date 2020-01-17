كارول سماحة في شتاء طنطورة تمتدح المرأة السعودية (فيديو)

الرياض(صدى):

وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة خاصة إلى المرأة في المملكة خلال حفلها في شتاء طنطورة.

ووصفت كارول سماحة المرأة السعودية بالمناضلة والصبورة موجهة الشكر لهن على قدرتهن على الازدهار والتعبير عن أنفسهن والنجاح في وقت قصير.

كما وجهت الشكر إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نهضته السريعة بالبلاد.