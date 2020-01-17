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بالفيديو.. عبدالوهاب الدوكالي يشعل مسرح شتاء طنطورة بـ «مرسول الحب»

بالفيديو.. عبدالوهاب الدوكالي يشعل مسرح شتاء طنطورة بـ «مرسول الحب»
أميرة خالد(صدى):

عاد الفنان المغربي، عبدالوهاب الدوكالي، اليوم الجمعة، ليغني أغنيته الشهيرة ” مرسول الحب ” في المملكة، ‏بعد 35 عاما من غنائها على مسرح المربّع بالرياض.

وشهد مسرح ” ‎شتاء طنطورة ” في مدينة العلا، عودة عبدالوهاب الدوكالي بـ ” مرسول الحب ” ليطرب الجمهور الحاضر؛ بباقة من أروع وأشهر أغانيه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 23262 ] نشر منذ 15 ساعة

عقب ماشاب ودوه للكتاب

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