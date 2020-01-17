بالفيديو.. عبدالوهاب الدوكالي يشعل مسرح شتاء طنطورة بـ «مرسول الحب»
عاد الفنان المغربي، عبدالوهاب الدوكالي، اليوم الجمعة، ليغني أغنيته الشهيرة ” مرسول الحب ” في المملكة، بعد 35 عاما من غنائها على مسرح المربّع بالرياض.
وشهد مسرح ” شتاء طنطورة ” في مدينة العلا، عودة عبدالوهاب الدوكالي بـ ” مرسول الحب ” ليطرب الجمهور الحاضر؛ بباقة من أروع وأشهر أغانيه.
بعد 35 عاما من غنائها على مسرح المربّع بالرياض، الفنان المغربي #عبدالوهاب_الدوكالي يعود ليغني "مرسول الحب" على مسرح #شتاء_طنطورة بـ العلا. pic.twitter.com/sAAgW1Up09
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 17, 2020
ليلة جديدة من ليالي #شتاء_طنطورة يفتتحها عبدالوهاب الدكالي بأغنية ما أنا إلا بشر#العلا#كارول_وعبدالوهاب_في_العلا #عبدالوهاب_الدكالي_في_العلا#MBC1@WinterAtTantora pic.twitter.com/GNyG572hX7
— MBC1 (@mbc1) January 17, 2020
alfahd42[ عدد التعليقات: 23262 ] نشر منذ 15 ساعة
عقب ماشاب ودوه للكتاب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53591 ] نشر منذ 5 ساعات
من جد😐