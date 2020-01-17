بالفيديو.. جوميز غاضب من المعيوف بسبب القهوة

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول بافيتيمبي جوميز مهاجم وهو غاضب من عبدالله المعيوف حارس المرمى بسبب القهوة.

وذكر المعيوف في المقطع المتداول تصريح طريف بشأن اعتياده، هو وبافيتمبي جوميز، على القهوة، موضحا أنه هو من عوّد جوميز على القهوة العربية.

وأثار المقطع تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا جوميز بالأسد، وعلق مغرد، قائلا:” أعطوه قهوة تكفون لا تخلونه يزعل والله لو النادي قريب مني كان كل يوم اسوي له أحلى قهوة يستاهل أسدنا “.