قرار الاستفادة من المؤهلات العلمية غير العسكرية لا يسري على الجميع

نايف السالم(صدى):

قالت مصادر إن قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم ١ وتاريخ ٢٦-٤-١٤٤١ بشأن ضوابط استفادة الفرد من المؤهلات العلمية غير العسكرية التي يحصل عليها أثناء الخدمة العسكرية عند المفاضلة للترقية لا يخل بالحقوق الوظيفية الناشئة قبل صدوره.

وأكدت المصادر على أن القرار لن يسري على من أنهى دراسته أو بدأ فيها قبل تاريخ سريانه.

يُذكر أنه وافق مجلس الخدمة العسكرية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على قرار يتيح للأفراد الاستفادة من المؤهلات العلمية غير العسكرية التي يحصل عليها أثناء الخدمة العسكرية في المفاضلة عند الترقية إلى الرتبة التي تلي رتبته عندما يحين موعد ترقيته بموجب النظام.