بالفيديو.. الشليمي: كيف تصنع إيران النووي بالرغم من فشلها في السيطرة على صواريخ الدفاع الجوي!
علق الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، على سعى إيران لامتلاك صواريخ نووية وباليستية، قائلا:” كيف يمكن للنظام الإيراني الذي لم يستطع السيطرة على صواريخ الدفاع الجوي لديه والتي أسقطت الطائرة الأوكرانية! “.
وأضاف الشليمي خلال حوار تليفزيوني:” الضغط علي إيران يساعد دول الجوار والعالم أن تمارس أيضا نفوذها وضغطها عليها “.
ولفت الشليمي:” برنامج الصواريخ الباليستية كنا في الخليخ متخوفين منها وهذه الصواريخ ضربت قواعد بعيدة في إقليم آخر وهذا ممكن يتم التفاوض عليها “.
وتابع:” قدرة إيران للوصول للقدرة التكنولوجية النووية.. فصاروخين ما تحكموا فيهم في قاعدة بطهران ومركز الاتصالات يبعد حوالي 40 كيلو عن قوات الجو الفضائية “.
وأكد الشليمي:” إيران لا تريد تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة “.
https://mobile.twitter.com/akhbar/status/1218182436468805633
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53591 ] نشر منذ 5 ساعات
في دول لاتريد للأسلام والمسلمين خير
لذلك يقومون بدعم النظام الإيراني الفاسد
من أجل الفتن وزعزعة الأمن بين الدول العربية والمسلمة
هم يرون حلمهم في إيران للقضاء على الأسلام والمسلمين
لكن عشم أبليس في الجنه
ومهما حاولت إيران تبث فتنها
الا أننا سنتصدى لها ونحن قادرون على ذلك