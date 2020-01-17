بالفيديو.. الشليمي: كيف تصنع إيران النووي بالرغم من فشلها في السيطرة على صواريخ الدفاع الجوي!

طهران(صدى):

علق الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، على سعى إيران لامتلاك صواريخ نووية وباليستية، قائلا:” كيف يمكن للنظام الإيراني الذي لم يستطع السيطرة على صواريخ الدفاع الجوي لديه والتي أسقطت الطائرة الأوكرانية! “.

وأضاف الشليمي خلال حوار تليفزيوني:” الضغط علي إيران يساعد دول الجوار والعالم أن تمارس أيضا نفوذها وضغطها عليها “.

ولفت الشليمي:” برنامج الصواريخ الباليستية كنا في الخليخ متخوفين منها وهذه الصواريخ ضربت قواعد بعيدة في إقليم آخر وهذا ممكن يتم التفاوض عليها “.

وتابع:” قدرة إيران للوصول للقدرة التكنولوجية النووية.. فصاروخين ما تحكموا فيهم في قاعدة بطهران ومركز الاتصالات يبعد حوالي 40 كيلو عن قوات الجو الفضائية “.

وأكد الشليمي:” إيران لا تريد تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة “.

https://mobile.twitter.com/akhbar/status/1218182436468805633