الموت يغيب أقصر رجل متجول في العالم

كاتماندو(صدى):

غيب الموت خاجيندرا تابا ماجار ، صاحب الرقم القياسي في حمل لقب ” أقصر رجل في العالم ” في إحدى المستشفيات بمدينة بوخارا بوسط نيبال اليوم ” الجمعة ” عن 28 عاماً.

وأوضح أطباء بمستشفى مانيبال أنه توفي من التهاب رئوي حاد، حيث أن طول صاحب الرقم القياسي لأقصر شاب للذكور بلغ 65.58 سنتيمتر.

وكانت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية أعلنت في أكتوبر عام 2010، أن ماجار هو أقصر رجل متجول في العالم بطول 67.08 سنتيمتر.