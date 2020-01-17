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  3. بالفيديو.. مواطن كفيف: الداخلية رفضت تعييني لأن زوجتي أجنبية ولم يقبل بي بنات البلد

بالفيديو.. مواطن كفيف: الداخلية رفضت تعييني لأن زوجتي أجنبية ولم يقبل بي بنات البلد

بالفيديو.. مواطن كفيف: الداخلية رفضت تعييني لأن زوجتي أجنبية ولم يقبل بي بنات البلد
عادل الحربي(صدى):

كشف المواطن ‏المكفوف عايد الشراري، اليوم الجمعة، عن قصة معاناته بسبب حالته؛ لافتًا إلى أنه اضطر للزواج من أجنبية بسبب عدم القبول به من قبل ” بنات البلد “، حد تعبيره.

وقال عايد الشراري، خلال مشاركته مع برنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية: ” تم رفض تعييني في وزارة الداخلية لأن زوجتي أجنبية.. وأنا لو كان قبلوا بي بنات البلد ما تزوجت من أجنبية “.

وفي السياق نفسه، سرد المواطن قصة معاناته في إيجاد فرصة عمل؛ قائلًا: ” طرقنا أبواب وزارة العمل ولم يتم مراعاة ظروفنا وقطعوا عنا الضمان الاجتماعي “.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 3 ساعات

لاتحزن فان الله معك

[ عدد التعليقات: 1718 ] نشر منذ 28 دقيقة

اصلا هم يطالبون بالحرية للنساء لدرجة انهم خببوا الحريم على ابائهن وازواجهن واخوانهن ورجالهن ولكنهم منعوا على الرجال انهم يتزوجون من غير السعودية الا بامرهم.
شيء عجيب تحكم في الزواج والحياة العادية للمواطن بشكل لا يرضي الله ولا رسوله

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