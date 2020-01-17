بالفيديو.. مواطن كفيف: الداخلية رفضت تعييني لأن زوجتي أجنبية ولم يقبل بي بنات البلد
كشف المواطن المكفوف عايد الشراري، اليوم الجمعة، عن قصة معاناته بسبب حالته؛ لافتًا إلى أنه اضطر للزواج من أجنبية بسبب عدم القبول به من قبل ” بنات البلد “، حد تعبيره.
وقال عايد الشراري، خلال مشاركته مع برنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية: ” تم رفض تعييني في وزارة الداخلية لأن زوجتي أجنبية.. وأنا لو كان قبلوا بي بنات البلد ما تزوجت من أجنبية “.
وفي السياق نفسه، سرد المواطن قصة معاناته في إيجاد فرصة عمل؛ قائلًا: ” طرقنا أبواب وزارة العمل ولم يتم مراعاة ظروفنا وقطعوا عنا الضمان الاجتماعي “.
المكفوف عايد الشراري لـ #برنامج_ياهلا:
تم رفض تعييني في وزارة الداخلية لأن زوجتي أجنبية.. و"أنا لو كان قبلوا بي بنات البلد ما تزوجت من أجنبية" #خليجية pic.twitter.com/aHvvLcsGXF
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 17, 2020
المكفوف عايد الشراري لـ #برنامج_ياهلا:
طرقنا أبواب وزارة العمل ولم يتم مراعاة ظروفنا وقطعوا عنا الضمان الاجتماعي#خليجية pic.twitter.com/JY3eBeePCz
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 17, 2020
الشاعر[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 3 ساعات
لاتحزن فان الله معك
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1718 ] نشر منذ 28 دقيقة
اصلا هم يطالبون بالحرية للنساء لدرجة انهم خببوا الحريم على ابائهن وازواجهن واخوانهن ورجالهن ولكنهم منعوا على الرجال انهم يتزوجون من غير السعودية الا بامرهم.
شيء عجيب تحكم في الزواج والحياة العادية للمواطن بشكل لا يرضي الله ولا رسوله