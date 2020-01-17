نقل دعاوى براءات الاختراع والحقوق الفكرية إلى القضاء العام

فهد القزيز(صدى):

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وليد بن محمد الصمعاني، تعميمًا يفيد بنقل دعاوى وقضايا حقوق المؤلف، وكذلك براءات الاختراع والحماية الفكرية المتعلقة بها من اللجان ذات الاختصاص إلى القضاء العام، بحسب الوثيقة المنظمة لنقل اختصاص نظر الدعاوى المدنية والجزائية بلجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.

وشملت الوثيقة، نقل اختصاص نظر الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية إلى القضاء العام من تاريخ 1/6/1441 هـ.

ويكون نظر هذه القضايا من الدوائر التجارية المؤلفة من ثلاثة قضاة في المحاكم التجارية والمحاكم العامة، فيما تستمر لجنة النظر في المخالفات بالحقوق الفكرية ولجنة الفصل في تلك الدعاوى، بإنهاء القضايا المقيدة لديها قبل التاريخ المشار إليه، وما يتبعها من اعتراض أو التماس.