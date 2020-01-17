روزانا اليامي عن أحضان وقبلات مع زوجها :«ما سويت شئ حرام»

أميرة خالد(صدى):

علقت الإعلامية روزانا اليامي على اتهامها بخدش الحياء بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي تحتضن وتقبل زوجها عبر حسابها الرسمي على تطبيق ” سناب شات ” ، قائلة إنها لم تفعل شيئًا حرامًا أو خارجًا عن المألوف.

وأضافت اليامي خلال تصريحات تليفزيونية :” كوني أنا في لحظة قاعدة أتكلم مع جوزي وحضتنه.. ففي في السوشال ميديا 900 شخص أزواج باسو بعض وحضنوا بعض وأنا نشرت صور كتير ليهم.. يعني كتير فنانين وفنانات حضنوا بعض وباسو بعض وهما متزوجين.. أنا ما سويت شي خارج أو حضنت واحد غريب عني أنا حضنت زوجي “.

وتابعت اليامي:” أنا لما حضنت حضنت زوجي وما كنت الحالة الأولى يمكن أنا الحالة المليون.. وأنا لا سويت شي حرام في إطار الحرمانية وفي العرف أنا ما سويت شي خارج إطار العرف.. أنا ما سويت شي غلط أنا حضنته من باب الحميمية “.