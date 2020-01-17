إلزام المطاعم وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات «حفظ النعمة»
وجه وزير الشؤون البلدية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الجمعة، جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الافراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.
وفي السياق نفسه، يهتم مشروع حفظ النعمة بحفظ فائض الأطعمة من الولائم والمناسبات وإعادة تأهيلها وتقديمها لصالح الأسر المحتاجة والمستفيدة؛ رغبة في حماية المجتمع من العواقب الوخيمة التي قد تقع جراء الإسراف في الأطعمة، وذلك بإدخال الفرح والسرور على الأسر المحتاجة.
حامد[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 3 دقائق
جزاكم الله خير …معالي الوزير
واود ان اطرح موضوع افطار صائم المقام في المساجد :
فأاكبر هدر سنوي للطعام هو في مشروع افطار صائم في المساجد
ولو يكتفى بمثل مايقدم في افطار الصائمين في الحرمين الشريفين لتوقف هذا الهدر الكبير .
فموضوع تقديم كل يوم (كبسة رز ) للصائمين لمدة ثلاثون يوما فهذا يعتبر مشروع تسمين وليس تفطير !!
واعتقد انه يجب ان يتم اعادة دراسة افطار صائم المقام في المساجد ويتم ضبطه احتراما للنعمه والمحافظه ايضا على صحة الصائمين جراء تناولهم لكبسة الرز اليوميه والذي لايأكلها اي مواطن في افطاره برمضان الا نادرا
وفق الله الجميع لما فيه الخير