إلزام المطاعم وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات «حفظ النعمة»

الرياض(صدى):

وجه ‏وزير الشؤون البلدية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الجمعة، جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الافراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

وفي السياق نفسه، يهتم مشروع حفظ النعمة بحفظ فائض الأطعمة من الولائم والمناسبات وإعادة تأهيلها وتقديمها لصالح الأسر المحتاجة والمستفيدة؛ رغبة في حماية المجتمع من العواقب الوخيمة التي قد تقع جراء الإسراف في الأطعمة، وذلك بإدخال الفرح والسرور على الأسر المحتاجة.