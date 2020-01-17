رجل يمتنع عن دفع أتعاب محاميه بعد استخراج «صك إعسار»

فهد القزيز(صدى):

تشهد أروقة المحاكم، بعض القصص الطريفة سواء بين المدعين أنفسهم أو بين الموكل ومحاميه؛ فيما من بين تلك القصص رفض شخص دفع أتعاب محاميه بعدما استخرج له ” صك إعسار “.

وفي التفاصيل، طلب شخص من أحد المحامين استخراج صك إعسار له، وبعد مراجعة سنتين للمحكمة، استخرج المحامي صك إعسار لموكله، وعندما طالب بأتعابه أعطاه الموكل صورة من صك الإعسار.

ويعد المقصود بـ ” الإعسار ” هو حالة المدين الذي تزيد ديونه على حقوقه، أي تزيد ديونه على أمواله، فيما هناك أهمية بالنسبة لإعسار المدين وهي حقه في الحصول على نفقة من المال محل الحبس، أما بالنسبة للدائن، كفل الإعسار له قدر كبير من الحماية.

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