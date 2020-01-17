دايت القهوة يجعلك تفقدي الوزن سريعًا

أميرة خالد(صدى):

تعتبر القهوة من بين المواد التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة وتساهم في خفض الوزن؛ لذلك يمكنك إتباع دايت القهوة لخسارة الوزن بكل سهولة

ويتطلب دايت القهوة الحصول على 1500 سعر في اليوم يتخلله شرب حوالي 720 ملل من القهوة المحمصة دون إضافة اللبن أو السكر، أو المبيضات الصناعية، على مدار اليوم.

وللحصول على أفضل النتائج يجب أن يتناول مُتبع الحمية وجبات خفيفة ومنخفضة السعرات الحرارية والدهون وغنية بالألياف من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، كما يجب الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والوجبات المجمدة، والمحليات الصناعية، ويفضل تقسيم تلك الوجبات الخفيفة على مدار اليوم للمساعدة في حرق الدهون.

ولكن يجب الحذر من مخاطر دايت القهوة والتي تضمن : رفع ضغط الدم، ويعتبر الكافيين مدر للبول بشكل كبير، وعند اتباع تلك الحمية وشرب 720 ملل من القهوة يوميًا يحتاج الشخص إلى دخول المرحاض بشكل متكرر مما قد يتسبب في الإزعاج.

وتتسبب القهوة في فقدان البوتاسيوم عند فقدان الكثير من السوائل ، وهو ما يؤثر على التحكم في العضلات وصحة القلب.

عند التوقف عن الدايت يمكن استعادة الوزن بشكل سريع؛ نظرا إلى أنه نظام دايت القهوة ينطوى على إنخفاض حاد في السعرات الحرارية.

القهوة قد تٌسبب الأرق والاكتئاب في حالة الاحتواء على كافيين.