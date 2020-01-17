بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بـ «سروال ممزق»

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده، الجدل خلال ظهورها الأخير بقميص أسود مع سروال جينز ممزق بدت من خلاله النحافة الملحوظة في جسمها.

ونشرت فيفي عبده، على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستغرام ” فيديو يظهر إطلالتها الجديدة؛ لتتعرض للانتقادات من بعض المتابعين الذين اعتبرونها ترتدي ملابس تليق بسنها.

وكانت فيفي عبده، قد تعرضت في وقت سابق للهجوم بسبب تعليقها على المنشور الذي أعلنت فيه الفنانة أصالة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان؛ حيث نشرت رموز وجوه ضاحكة.