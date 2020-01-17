سطام بن خالد عن نقل «الجزيرة» لخطبة خامنئي:«سود الله وجوهكم»

نايف السالم(صدى):

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود علي نقل قناة الجزيرة القطرية لخطبة المرشد الإيراني على خامنئي من طهران على الهواء مباشرة، قائلا: ” الجزيرة أصبحت منبرا تنقل فيه حتى خطب المساجد في إيران بهدف الترويج لها وإعطاء خامنئي منصة لاختراق العالم العربي.. سود الله وجوهكم “.

وتعتبر قناة ” الجزيرة ” القطرية بعد نقلها لخطبة خامنئي من طهران على الهواء مباشرة، أصبحت منصة لاختراق العالم العربي.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي صعد للمنبر ليخطب الجمعة لأول مرة منذ 8 سنوات، في أحد مساجد طهران.