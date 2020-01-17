سطام بن خالد عن نقل «الجزيرة» لخطبة خامنئي:«سود الله وجوهكم»
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود علي نقل قناة الجزيرة القطرية لخطبة المرشد الإيراني على خامنئي من طهران على الهواء مباشرة، قائلا: ” الجزيرة أصبحت منبرا تنقل فيه حتى خطب المساجد في إيران بهدف الترويج لها وإعطاء خامنئي منصة لاختراق العالم العربي.. سود الله وجوهكم “.
وتعتبر قناة ” الجزيرة ” القطرية بعد نقلها لخطبة خامنئي من طهران على الهواء مباشرة، أصبحت منصة لاختراق العالم العربي.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي صعد للمنبر ليخطب الجمعة لأول مرة منذ 8 سنوات، في أحد مساجد طهران.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91289 ] نشر منذ 9 دقائق
قناة الخنزيره بوق مفتن تافه رخيص لنشر العداوة والبغضاء بين العرب المسلمين ..
.. دأبها دأب نظام الحمارين ، كل يركبهما ، العلوج وابو طربوش ، ويوجهونهما الى حيث شاؤوا ..
.. على قولة القايل // مادام رب البيت ( مركوب .. فشيمة ابواقه ان تركبا ) ..