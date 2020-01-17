ماجد عبدالله: النصر يحتاج اهتمام أكبر

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر سابقًا، ماجد عبدالله، اليوم الجمعة، عن تعليقاته على لقاء النصر أمام نادي العدالة؛ والذي تأهل إثره إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد ماجد عبدالله، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن النصر يحتاج إلى اهتمام أكبر؛ حيث انتقد أداء الفريق؛ قائلًا أنه لم يكن مرضيًا لجمهور العالمي.

وقال لاعب النصر السابق: ” ‏ألف مبروك لجماهير العالمي وللاعبين التأهل إلى نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين. أداء الفريق اليوم لم يكن مرضي ونحتاج الاهتمام أكثر فالنصر ينافس على البطولات ” .