وفاة الداعية يوسف ديدات متأثرًا بجراحه إثر محاولة اغتياله
توفى الباحث والناشط البارز يوسف ديدات نجل الداعية أحمد ديدات، اليوم الجمعة، متأثرًا بجراحه إثر محاولة اغتياله.
وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار على رأس يوسف ديدات خارج محكمة الصلح فى فيرولام أول أمس الأربعاء حيث كان برفقة زوجته.
وقالت الشرطة إن الدافع وراء إطلاق النار على الداهية غير معروف، ومازال المشتبه به هاربًا، وفقًا لصحيفة إندبندنت أونلاين
alfahd42[ عدد التعليقات: 23259 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم اهلك من قتله ومن خطط ومن ساعد على قتله ومن سهل لقتله بابشع من قتله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53536 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91316 ] نشر منذ 3 ساعات
رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته واحسن عزاء من فقده .. آمين ..
.. حسبنا الله ونعم الوكيل ..
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يتقبله في الشهداء..
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 40 دقيقة
رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان
الله ينتقم من القتلة