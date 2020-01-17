وفاة الداعية يوسف ديدات متأثرًا بجراحه إثر محاولة اغتياله

كيب تاون (صدى):

توفى الباحث والناشط البارز يوسف ديدات نجل الداعية أحمد ديدات، اليوم الجمعة، متأثرًا بجراحه إثر محاولة اغتياله.

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار على رأس يوسف ديدات خارج محكمة الصلح فى فيرولام أول أمس الأربعاء حيث كان برفقة زوجته.

وقالت الشرطة إن الدافع وراء إطلاق النار على الداهية غير معروف، ومازال المشتبه به هاربًا، وفقًا لصحيفة إندبندنت أونلاين